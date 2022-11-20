Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота845 мм
- Ширина500 мм
- Глубина596 мм
- Цветсерый
Стул Хит 20мм - золото, красная корона
Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая
Стул Хит 20мм - золото, бежевый ромб
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с пюпитром
Чехол 02, спандекс бирюзовый
Бант 12
Салфетки Журавинка, 45х45, шампань цветок
Банкетка Инсигния, вельвет черный, золото
Банкетка Арт Деко, вельвет серый, серебро
Стол консольный Диез 3 ДК
Стол консольный Хельга 2 высокий
Подвесной светильник Ring №1
Подстолье Малевич №2
Подстолье Малевич №2, барное
Стул Луи Гост Синий, пластиковый
Стул Во Синий, пластиковый
Стул Рок синий
Стул Кьявари Синий, пластиковый
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Хит 25мм - черный, синий ромб, с наружними заглушками
Хит 20мм - алюминиевый каркас, золото, красная корона
Стул Денвер 20мм - Лайт, белый, корона красная