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Стул с перфорацией - фото 1

Стул с перфорацией

9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота845 мм
  • Ширина500 мм
  • Глубина596 мм
  • Цветсерый

Популярные варианты обивки

Стул с перфорацией - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул с перфорацией - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул с перфорацией - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул с перфорацией - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул с перфорацией - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул с перфорацией - обивка в цвете WhiteWhite
Стул с перфорацией - обивка в цвете 1818
Стул с перфорацией - обивка в цвете blackblack
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