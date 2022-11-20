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Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный - фото 1Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный - фото 2Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный - фото 3Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный - фото 4Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный - фото 5Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный - фото 6

Стул Сердце, экокожа Astor 670 красный

14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота880 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Ширина470 мм
  • Глубина490 мм
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, белый
Сделаем стулья на заказ

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Выполненные заказы

Стул Cердце, Астор 670, цвет каркаса-белый
Стул Cердце, Астор 670, цвет каркаса-белыйСтул Cердце, Астор 670, цвет каркаса-белый
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