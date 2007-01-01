Характеристики товара
Описание
Стул SHT-S179 воплощает в себе концепцию эстетики и легкости. Уникальная форма и глянцевый цвет стула гармонично впишется в учреждения, направленные на обслуживание клиентов, офисные помещения, включая переговорные и учебные классы, а также образовательные пространства. Уникальный дизайн сидения станет настоящим акцентом в интерьере, привлекая внимание и добавляя характер в пространство.
ПРОЧНОСТЬ И ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Глянцевое сидение изготовлено из полипропилена с армирующими добавками, каркас выполнен из металла с хромированным покрытием,. Все это обеспечивает высокую жесткость и надежность конструкции. Стул устойчив к ударам, воздействиям окружающей среды и появлению царапин. Способен выдерживать максимальную статическую нагрузку до 150 кг.
ПРЕКРАСНАЯ ЭРГОНОМИКА
Форма стула обеспечивает комфортную посадку, даря новые ощущения во время отдыха.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДПЯТНИКИ каркаса обеспечивают защиту покрытия от царапин и повышают устойчивость стула.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина425 мм
- Глубина555 мм
- Высота790 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Вес3.3 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки710 мм
- Глубина упаковки530 мм
- Вес упаковки15.50 кг
- Объём упаковки0.23 м3
- Изделия стопируютсяНет