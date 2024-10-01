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Стул барный Иттер

Артикул: CH-057-310
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина390 мм
  • Высота740 мм
  • Вес5 кг
  • Цветкрасный, зеленый, коричневый, белый, серый, темно-серый

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