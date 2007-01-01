Характеристики товара
Описание
Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 42,5; Глубина - 52,5; Высота - 92; Ширина сиденья - 37; Глубина сиденья - 50; Высота сиденья - 49;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Глубина520 мм
- Высота920 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья500 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4.3 кг
- Материал ножекметалл
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет