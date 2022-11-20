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Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс - фото 1Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс - фото 2Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс - фото 3Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс - фото 4Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс - фото 5Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс - фото 6Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс - фото 7

Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-279
44 оценки
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина42,5 мм
  • Глубина52,5 мм
  • Высота92 мм
  • Ширина сиденья37 мм
  • Глубина сиденья50 мм
  • Вес4.3 кг
  • Объем0.24 л
  • Материал ножекМеталл
  • Количество мест1
  • Страна изготовленияРоссия

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