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Настоящее фото товара Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс
44 оценки
2 8907
3 090 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Распродажа

Стул Lamniel косое кольцо белый полимер / светлый мусс

Артикул: CH-035-279
44 оценки
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Материал каркаса - металл; Материал сиденья - искусственная кожа; Материал обивки - искусственная кожа; Цвет ножек - серый; Ширина - 42,5; Глубина - 52,5; Высота - 92; Ширина сиденья - 37; Глубина сиденья - 50; Высота сиденья - 49;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота920 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.3 кг
  • Материал ножекметалл
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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