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Настоящее фото товара Стул Рокки, букле, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Рокки, букле, светло-серый
26 оценок
7 990
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Стул Рокки, букле, светло-серый - фото 1Стул Рокки, букле, светло-серый - фото 2Стул Рокки, букле, светло-серый - фото 3Стул Рокки, букле, светло-серый - фото 4Стул Рокки, букле, светло-серый - фото 5

Стул Рокки, букле, светло-серый

Артикул: CH-079-944
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Элегантный силуэт и уютный дизайн

Стул для кухни — это сочетание изысканных линий и домашнего тепла. Обивка из молочного букле придаёт модели мягкий, тактильный характер и визуальный уют. Эргономичная спинка с изящным вырезом и плавно изогнутые подлокотники подчёркивают современный стиль и делают силуэт лёгким и воздушным.

Комфорт и надёжность для каждого дня

Широкое сиденье и поддерживающая спинка обеспечивают удобную посадку, позволяя комфортно проводить время за столом или в беседе. Прочные металлические ножки гарантируют устойчивость и выдерживают нагрузку до 120 кг, сохраняя лёгкость конструкции и элегантный внешний вид.

Универсальный выбор для интерьера

Стул обеденный органично впишется в современные интерьеры — от минимализма до сканди и модерна. Нейтральный молочный оттенок легко сочетается с любыми цветами и материалами, а лаконичный дизайн делает его стильным и функциональным элементом вашего дома или кафе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота840 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья470 мм
  • Вес7 кг
  • Максимальная нагрузка120 кг
  • Материал сиденьявелюр
  • Материал каркасафанера, металл
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки700 мм
  • Высота упаковки700 мм
  • Глубина упаковки530 мм
  • Вес упаковки14.6 кг
  • Объём упаковки0.26 м3
  • Габариты упаковки для логистики700
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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