Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий
10 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий - фото 1Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий - фото 2Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий - фото 3Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий - фото 4Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий - фото 5

Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий

Артикул: CH-073-612
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина487 мм
  • Глубина594 мм
  • Высота859 мм
  • Ширина сиденья490 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Фолд, пластиковый, складной, белый
Фотография товара Стул Фолд, пластиковый, складной, белый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий
Фотография товара Стул складной Семман Ван Н, черный, гладкий от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина487 мм
  • Глубина594 мм
  • Высота859 мм
  • Ширина сиденья490 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Материалпластик, полипропилен
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1068 мм
  • Высота упаковки508 мм
  • Глубина упаковки128 мм
  • Вес упаковки4.30 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, без покраски от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, без покраски, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79023
3 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, без покраски

32
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, зеленый

42
Фотография товара Стул Сатурн от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сатурн, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Стул Сатурн

49
АкцияМИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8306
4 050 ₽

Стул Хит 20мм складной, серебро, корона зеленая

42
Фотография товара Стул складной Mason белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Mason белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул складной Mason белый

41
Фотография товара Стул Опус Оракулум от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Опус Оракулум, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Стул Опус Оракулум

40
Фотография товара Стул садовый Стэк, вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул садовый Стэк, вишня, произведённого компанией ChiedoCover
9 590
Оптовая цена

Стул садовый Стэк, вишня

43
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, жёлтый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, жёлтый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 29015
4 990 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, жёлтый

30
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул раскладной Клак, деревянная спинка, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, деревянная спинка, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890

Стул раскладной Клак, деревянная спинка, синий

14
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, черный, мягкий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, черный, мягкий, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19012
5 890 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, черный, мягкий

6

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29032
1 890 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см

17
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый, черный

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 04010
5 540 ₽

Стол Лидер 3, Д1200, венге, черный

467
Хит
Фотография товара Чехол на стул 01, спандекс белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 01, спандекс белый, произведённого компанией ChiedoCover
от38045
690 ₽

Чехол на стул 01, спандекс белый

7
В наличии 223 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 2400x800, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 2400x800, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990

Стол Лидер 2, 2400x800, белый

6
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 2, 1800x800, венге, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от4 6903
4 790 ₽

Стол Лидер 2, 1800x800, венге, шампань

14
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый, произведённого компанией ChiedoCover
22 390

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, синий, белый

35

Другие товары из раздела складные стулья

Распродажа
Фотография товара Стул складной Торни, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Торни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 09033
7 590 ₽Оптовая цена

Стул складной Торни, белый

49
Фотография товара Стул складной Mason голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Mason голубой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 890
Оптовая цена

Стул складной Mason голубой

40
Фотография товара Стул складной Джек фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Джек фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
3 290
Оптовая цена

Стул складной Джек фиолетовый

49
Распродажа
Фотография товара Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 8903
3 990 ₽Оптовая цена

Складной стул Джонни экокожа зелёный каркас черный матовый

26
В наличии 125 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул пластиковый Фолд, складной, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Фолд, складной, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99032
2 890 ₽Оптовая цена

Стул пластиковый Фолд, складной, черный

37
В наличии 45 шт.
Фотография товара Складной стул «Рино» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Складной стул «Рино», произведённого компанией ChiedoCover
7 390
Оптовая цена

Складной стул «Рино»

9
Распродажа
Фотография товара Стул складной Lilu белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Lilu белый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 99066
17 490 ₽Оптовая цена

Стул складной Lilu белый

15
В наличии 103 шт.
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гольф, складной, кожзам Гэлакси Вайт, каркас серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гольф, складной, кожзам Гэлакси Вайт, каркас серебро, произведённого компанией ChiedoCover
2 39034
3 590 ₽

Стул Гольф, складной, кожзам Гэлакси Вайт, каркас серебро

13
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гольф, складной, кожзам Гэлакси Блэк, каркас черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гольф, складной, кожзам Гэлакси Блэк, каркас черный, произведённого компанией ChiedoCover
2 39034
3 590 ₽

Стул Гольф, складной, кожзам Гэлакси Блэк, каркас черный

11
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стул Гольф, складной, цветной велюр, каркас шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Гольф, складной, цветной велюр, каркас шампань, произведённого компанией ChiedoCover
2 39034
3 590 ₽

Стул Гольф, складной, цветной велюр, каркас шампань

6

Товар в корзине

Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий
Стул складной Семман Ван Н, белый флок, гладкий
3 190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 18 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 18, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69014
1 950 ₽

Чехол для стола 18

42
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см, произведённого компанией ChiedoCover
от1 29032
1 890 ₽

Чехол для стола 05, диаметр 70см, высота 110см

17
Фотография товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый, произведённого компанией ChiedoCover
23 390
Оптовая цена

Комплект мебели и текстиля на 4 персоны, белый

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 9, д700, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от2 39026
3 190 ₽

Стол Лидер 9, д700, белый, черный

13

Акции для вас

Новость от 01.04.2025 Скоро лето
Скоро лето

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем
Стулья ИЗО с пластиковым сиденьем

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 07.11.2025 Черная пятница в ChiedoCover
Черная пятница в ChiedoCover

Перейдите, чтобы узнать подробности