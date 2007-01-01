Характеристики товара
Описание
Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.
Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина490 мм
- Глубина590 мм
- Высота860 мм
- Ширина сиденья480 мм
- Глубина сиденья580 мм
- Материалполипропилен
- Цветчерный, серебряный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки1068 мм
- Высота упаковки508 мм
- Глубина упаковки128 мм
- Вес упаковки4.30 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет