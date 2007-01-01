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Настоящее фото товара Стул складной Семман Ван Р, серый, под ротанг, произведённого компанией ChiedoCover
Стул складной Семман Ван Р, серый, под ротанг
12 оценок
3 190
Товар в корзине. Перейти
Стул складной Семман Ван Р, серый, под ротанг - фото 1Стул складной Семман Ван Р, серый, под ротанг - фото 2Стул складной Семман Ван Р, серый, под ротанг - фото 3Стул складной Семман Ван Р, серый, под ротанг - фото 4Стул складной Семман Ван Р, серый, под ротанг - фото 5

Стул складной Семман Ван Р, серый, под ротанг

Артикул: CH-073-615
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина487 мм
  • Глубина594 мм
  • Высота859 мм
  • Ширина сиденья480 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным металлическим каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина487 мм
  • Глубина594 мм
  • Высота859 мм
  • Ширина сиденья480 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Материалпластик, полипропилен
  • Цветсерый, металлический

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки1068 мм
  • Высота упаковки508 мм
  • Глубина упаковки128 мм
  • Вес упаковки4.30 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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