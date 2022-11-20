Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина сиденья39.5 мм
- Глубина сиденья39.5 мм
- Вес0.01 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветсерый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Подвесной светильник Blues №2
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед
Стеллаж Лофт А3 малый
Стул Monaco, голубой/ черный каркас
Стул Chic, серый, серая сталь/ черный каркас
Настольная лампа Ананас, желтая
Барный стул Эссель, белая кожа