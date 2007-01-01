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Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), фиолетовый - фото 1Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), фиолетовый - фото 2Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), фиолетовый - фото 3Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), фиолетовый - фото 4
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Стул SMILE (НА ПРУТКЕ), фиолетовый

Артикул: CH-077-822
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дизайн стула SMILE — это изысканные линии, подходящие для современных помещений. Эргономичная спинка обеспечивает оптимальный комфорт. Благодаря изящности и легкости конструкции, стул SMILE гармонично вписываются в любой интерьер. Покрытие металлического каркаса устойчиво к царапинам. Пластиковые сидение и спинка также предназначены для повышенных эксплуатационных нагрузок, характерных для зон общественного питания.Данная модель прекрасно подойдет для фудкортов, баров, кафе, ресторанов, использования на летних открытых площадках и террасах, а также обучающих центров, актовых залов, аудиторий, офиса, зон ожидания.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота785 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Материал каркасаметалл
  • Цветфиолетовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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