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Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, белый, черный - фото 1Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, белый, черный - фото 2Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, белый, черный - фото 3Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, белый, черный - фото 4Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, белый, черный - фото 5
NEW

Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с закрытыми подлокотниками, белый, черный

Артикул: CH-075-612
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стул для общественных помещений различного профиля (учебные заведения, зоны ожидания и приема, конференц-залы офисы и другие).

Практичный и долговечный- нагрузка до 180 кг. Не потребует обслуживания и ремонта во время эксплуатации. Исполнение в высококачественном пластике, можно дополнить мягкими накладками на сидение и спинку (со временем можно их заменить). Штабелируется до 10-ти шт. без накладок и до 8- ми шт. с накладками.

Эргономичный - проработанная форма каркаса; сидения и спинки от итальянских поставщиков с большим опытом производства и продаж; возможно использования различных видов подлокотников.

Современный дизайн - украсит помещение: итальянский дизайн; современные формы; индивидуальное цветовое решение в сочетании каркаса, пластика и обивки.

Сидение и спинка визуально воспринимаются как монолитная деталь. Выполнены из полипропилена. Сидение имеет приливы, которые охватывают задние опоры каркаса и смыкается со спинкой. Спинка перфорированная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина550 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота1010 мм
  • Материал сиденьяпластик
  • Цветбелый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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