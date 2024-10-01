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Светильник настенный V11064-1W Cavity

Артикул: CH-066-664
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Настенный светильник Cavity для дополнительного освещения. Сферичный плафон из матового стекла мягко рассеивает свет для комфортного освещения. Каркас выполнен из камня, что гармонично сочетается с матовым плафоном, а вся конструкция надежно крепится к стене на планку. Изящный и лаконичный дизайн бра поможет дополнить интерьер спальни, холла или гостиной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина145 мм
  • Высота300 мм
  • Материалстекло, камень
  • Мощность25 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветбежевый, белый

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки230 мм
  • Глубина упаковки370 мм
  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки3.50 кг

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