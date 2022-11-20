Характеристики товара
Описание
Потолочный светодиодный светильник из коллекции Brass. Светильник в стиле модерн оснащён пультом управления, который позволяет настраивать цветовую температуру в пределах 3000-6500K. Световой поток составляет 6860 лм. Геометрический дизайн гармонично дополнит любой современный интерьер, а небольшие габариты светильника не утяжелят пространство. Площадь освещения 25 кв.м, идеальное решение для гостиной, спальни или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 25 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 85*60*15,5
Вес брутто: 4,5
Объем: 0,080
Основные характеристики
- Высота100 мм
- Ширина500 мм
- Длина800 мм
- Материалметалл, акрил
- Цветбелый, черный