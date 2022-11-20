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Светильник потолочный светодиодный V1080-CL Tress LED*145W

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Характеристики товара

Описание

Современный и лаконичный потолочный светодиодный светильник из коллекции Tress в стильном дизайне. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 15 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 85*60*15

Вес брутто: 4

Объем: 0,080

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Основные характеристики

  • Высота80 мм
  • Ширина450 мм
  • Длина450 мм
  • Диаметр450 мм
  • Материалметалл, силикон
  • Цветбелый

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