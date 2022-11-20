Характеристики товара
Описание
Потолочный светодиодный светильник из коллекции Criteo. Мощность лампы 75 Вт, со световым потоком в 6860 лм. Благодаря пульту управления можно настраивать цветовую температуру под настроение. Плавные линии в дизайне придают светильнику мягкость и воздушность. Площадь освещения составляет 15 кв.м., отличный вариант для спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 15 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 75 Вт.
- Световой поток 5250 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 55*55*14
Вес брутто: 3
Объем: 0,040
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина500 мм
- Длина500 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый, черный