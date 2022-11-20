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Светильник потолочный светодиодный V1121-CL Nice LED*80W

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Характеристики товара

Описание

Современный и лаконичный потолочный светодиодный светильник из коллекции Nice в стильном дизайне. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Площадь освещения 20 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 1
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 80 Вт.
  • Световой поток 5600 Lm

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 54*54*92

Вес брутто: 3,2

Объем: 0,270

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Основные характеристики

  • Высота100 мм
  • Ширина520 мм
  • Длина520 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, черный

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