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Светильник потолочный светодиодный V1012-CL Silectra LED*65W

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Характеристики товара

Описание

Современный и лаконичный потолочный светодиодный светильник из коллекции Silectra в стильном дизайне. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.

  • Выключатель/Пульт Пульт Д/У
  • Площадь освещения 18 м2
  • Степень защиты IP 24
  • Количество ламп 2
  • Наличие пульта д/у да
  • Тип цоколя LED
  • Мощность лампы 65 Вт.
  • Световой поток 4550 Lm

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 55*55*18

Вес брутто: 3

Объем: 0,050

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Ширина500 мм
  • Длина500 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Цветбелый, черный

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