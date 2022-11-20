Характеристики товара
Описание
Современный и лаконичный потолочный светодиодный светильник из коллекции Wass в стильном дизайне. Данная модель компактна и может управляться с пульта. Прекрасно дополнит интерьер спальни, холла или комнаты отдыха.
- Площадь освещения 15 м2
- Степень защиты IP 24
- Количество ламп 1
- Наличие пульта д/у да
- Тип цоколя LED
- Мощность лампы 60 Вт.
- Световой поток 4200 Lm
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 50*50*14
Вес брутто: 3,2
Объем: 0,040
Основные характеристики
- Высота80 мм
- Ширина450 мм
- Длина450 мм
- Диаметр450 мм
- Материалметалл, силикон
- Цветбелый