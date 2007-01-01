Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе хромированного цвета украшенный белыми сферическими плафонами. В качестве источника света можно использовать лампы накаливанияили ЛЭД. Общая мощность освящения до 55 Вт. Вся конструкция надежно крепится на планку. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.Обратите внимание, в плафонах имеется отверстие для отвода тепла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1200 мм
- Вес2.39 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп11
- Мощность55 Вт
- ЦокольG9
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки330 мм
- Вес упаковки4.44 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет