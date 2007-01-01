Настольная лампа переосмысливает привычное освещение, превращаясь в настоящий арт-объект. Корпус выполнен из фактурного прозрачного стекла, стилизованного под модную сумку. Внутри гибкий неоновый шнур с тёплым свечением, создающий уютную и мягкую атмосферу. Такой светильник невозможно не заметить он будто светится изнутри, подчёркивая свой уникальный характер. Гладкая глянцевая поверхность и округлая форма придают изделию завершённость. Свет мягко рассеивается через стекло, не раздражая глаза, и создаёт декоративный эффект. Благодаря прочной ручке, лампу можно не только разместить на столе или полке, но и подвесить на крючок. Такой мобильный формат делает светильник особенно удобным для зон отдыха, кафе, отелей или творческих пространств. Лампа это стильный и смелый акцент, способный оживить любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
- Ширина200 мм
- Глубина115 мм
- Высота290 мм
- Вес2.02 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность7 Вт
- ЦокольLED
- Цветпрозрачный
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки360 мм
- Вес упаковки2.2 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет