Характеристики товара
Описание
Светильник стильный акцент с эффектом глубины. Подвесной светильник в прозрачном тёмно-зелёном стекле это элегантный элемент декора с насыщенным цветом и глянцевой текстурой. Рельефная поверхность плафона красиво преломляет свет, создавая игру теней и добавляя интерьеру глубину и выразительность. Такой светильник становится не просто источником света, а визуальным центром помещения. Плафон в форме вытянутого цилиндра со сдержанным, но эффектным силуэтом органично вписывается как в современные жилые интерьеры, так и в пространства Хорека. Светильник направляет свет вниз, обеспечивая акцентное освещение над столом, барной стойкой или в зоне отдыха. Светильник подходит для натяжных потолков и регулируется по высоте, что позволяет адаптировать его под разные задачи и планировку. Светильник станет стильным решением для тех, кто ценит детали, насыщенные оттенки и визуальный комфорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина120 мм
- Высота1300 мм
- Вес1.07 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки190 мм
- Вес упаковки1.18 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет