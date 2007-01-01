Характеристики товара
Описание
Кресло Doga из пластика. Материал - полипропилен со стекловолокном, что обеспечивает вандалоустойчивость, материал прокрашен в массе, поэтому царапины на нем не будут видны, не выцветает под воздействием УФ-лучей. Матовая структура и цвет. Ножки не скользящие, устойчивые
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина565 мм
- Высота835 мм
- Высота до сиденья465 мм
- Вес4.8 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветкрасный
- Страна изготовленияИталия
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
- Объём упаковки0.49 м3
- Изделия стопируютсяНет