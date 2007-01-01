Характеристики товара
Описание
Стильная настольная лампа. Тканевый абажур белого цвета мягко рассеивает свет и создает приглушенное комфортное освещение. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Металлический каркас латунного цвета оригинальной формы дополнен устойчивым основанием из белого мрамора. Лаконичный дизайн лампы подойдет для любого современного интерьера. Отличный вариант для украшения и создания дополнительного освещения в спальне или а зале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина330 мм
- Глубина330 мм
- Высота580 мм
- Вес3.5 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Ширина упаковки390 мм
- Высота упаковки650 мм
- Вес упаковки4.7 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет