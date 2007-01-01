Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник изысканный акцент в интерьере. Светильник имеет современную форму, выполненную в стиле хай-тек, с цилиндрическим корпусом и тройными плафонами, выполненными в нескольких ярусах. Внешний вид светильника излучает элегантность и минимализм. Черная матовая арматура и плафоны в красном, оранжевом, бордовом цветах с белыми акцентами, выполнены из прочного акрила и металла, что делает конструкцию не только стильной, но и долговечной. Плафоны равномерно рассеивают свет, обеспечивая комфортное и мягкое освещение в интерьере. Светильник оснащен тремя встроенными ЛЭД-лампами мощностью 16 Вт, который позволит осветить площадь до 15 м. Высоту каждого подвеса можно отрегулировать (от 20 до 140 см)при монтаже. Светильники можно легко сочетать между собой, что позволяет создавать уникальные каскады и комбинации для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина250 мм
- Высота1408 мм
- Вес1.2 кг
- Материалметалл, акрил
- Количество ламп3
- Мощность16 Вт
- ЦокольLED
- Цветкрасный, оранжевый, белый, черный, бордовый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки225 мм
- Высота упаковки325 мм
- Вес упаковки1.9 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет