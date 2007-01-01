Характеристики товара
Описание
Люстра — это гармоничное сочетание симметрии, сияющего хрусталя и благородного металла. Аккуратные хрустальные плафоны в форме прямоугольников равномерно размещены по кругу, создавая эффект объемного и равномерного освещения. Металлический каркас с покрытием цвета хром добавляет изделию изысканности. Глянцевая поверхность усиливает игру света, а округлая форма основания делает модель визуально лёгкой и современной, несмотря на классический стиль исполнения. Восемь патронов Е14 обеспечивают мощность до 320 Вт, что позволяет осветить помещение до 18 кв.м. Благодаря регулируемой подвесной системе (высота — от 120 до 180 см), люстра легко адаптируется под разную высоту потолков, включая натяжные. Эта модель станет выразительным элементом интерьера в обеденной зоне, гостиной, спальне или ресторан с акцентом на премиальные материалы и световую атмосферу. Хрустальные элементы красиво рассыпают свет, создавая ощущение уюта и торжественности.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина620 мм
- Глубина620 мм
- Высота2100 мм
- Вес5.46 кг
- Материалметалл, хрусталь
- Количество ламп8
- Мощность320 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветсеребряный, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки560 мм
- Высота упаковки130 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет