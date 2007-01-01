Характеристики товара
Описание
Кресло RELAX — это классическое садовое кресло, которое удовлетворит все ваши потребности во дворе или на балконе.
Кресло RELAX качественное и элегантное на вид, а изогнутое переднее сиденье и относительно высокие подлокотники делают его очень удобным..
Все кресла RELAX выполнены из высокопрочного литого полипропилена.
Модель RELAX органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный для использования в кафе и ресторанах
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина540 мм
- Глубина560 мм
- Высота760 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья400 мм
- Высота до сиденья440 мм
- Вес4.4 кг
- Материалполипропилен
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Ширина упаковки610 мм
- Высота упаковки820 мм
- Глубина упаковки550 мм
- Вес упаковки11 кг
- Объём упаковки0.28 м3
- Изделия стопируютсяНет