Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник. Оригинальный и лаконичный дизайн в металлическом каркасе золотистого цвета украшенный сферическими плафонами. В качестве источника света можно использовать лампы накаливания или ЛЭД. Данная модель станет отличным дополнением для кухни, холла или гостиной. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина700 мм
- Глубина700 мм
- Высота1200 мм
- Вес2.39 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп11
- Мощность55 Вт
- ЦокольG9
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки540 мм
- Высота упаковки330 мм
- Вес упаковки3.8 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет