Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный, произведённого компанией ChiedoCover
Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный
7 оценок
10 29029
14 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный - фото 1Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный - фото 2Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный - фото 3Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный - фото 4Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный - фото 5Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный - фото 6Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный - фото 7
Распродажа

Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный

Артикул: CH-087-021
7 оценок
Основные характеристики
  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1520 мм
  • Вес1.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Подвесной светильник. Абажур выполнен из плотного материала, который хорошо пропускает свет и мягко рассеивает его. Каркас изготовлен из металла, а изящные декоративные элементы у основания абажура дополняют светильник. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е27. Подвесной светильник имеет простой и надёжный способ крепления на крюк. Благодаря цепи возможно регулировать высоту светильника, таким образом меняя площадь освещения.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина250 мм
  • Глубина250 мм
  • Высота1520 мм
  • Вес1.8 кг
  • Материалметалл, стекло, керамика
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветбелый, мятный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки330 мм
  • Высота упаковки330 мм
  • Вес упаковки2.5 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от7 49056
16 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой

34
В наличии 32 шт.
Распродажа
Фотография товара Настенный светодиодный светильник Атриум Тру, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настенный светодиодный светильник Атриум Тру, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 49062
29 990 ₽Оптовая цена

Настенный светодиодный светильник Атриум Тру, белый, черный

48
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от3 09049
5 990 ₽Оптовая цена

Настольная лампа V2732-1T Room 1*E27*60W

30
В наличии 365 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Галлери Ирен, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Галлери Ирен, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69067
4 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Галлери Ирен, белый

32
В наличии 51 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Ротанда Рум, коричневый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Ротанда Рум, коричневый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09056
15 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Ротанда Рум, коричневый, серебряный

39
В наличии 27 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99065
27 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Логгиа Сектор, белый, золотой

42
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Мат Мия, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Мат Мия, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от10 19063
26 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Мат Мия, белый, золотой

38
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W, произведённого компанией ChiedoCover
от5 19076
21 490 ₽Оптовая цена

Светодиодная настольная лампа V3074-1TL Birds 1*LED*6W

43
В наличии 18 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99081
14 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5022-2PL Store

43
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник настенный светодиодный Пьер Призмик, латунь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настенный светодиодный Пьер Призмик, латунь, произведённого компанией ChiedoCover
7 29013
8 290 ₽

Светильник настенный светодиодный Пьер Призмик, латунь

5
В наличии 1 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Монументал, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монументал, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Монументал, светло-коричневый

14
  • коричневый
  • голубой
  • темно-серый
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69032
19 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый

26
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Вале, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вале, серый, произведённого компанией ChiedoCover
90 090

Стул Вале, серый

10
Фотография товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная, произведённого компанией ChiedoCover
от58 190
Оптовая цена

Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная

37
  • бежевый
  • черный
  • белый, черный
Фотография товара Стул на металлокаркасе Бэнбу маркель 13 / черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул на металлокаркасе Бэнбу маркель 13 / черный, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стул на металлокаркасе Бэнбу маркель 13 / черный

5
  • бежевый, черный
  • серый, черный
  • светло-коричневый
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Колин, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Колин, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
12 59031
17 990 ₽Оптовая цена

Стул Колин, зеленый

26
  • зеленый
  • серый
  • коричневый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный, произведённого компанией ChiedoCover
81 290
Оптовая цена

Кальяри кресло из искусственного ротанга (гиацинт), соломенный

5
Фотография товара Стол обеденный «Ареш» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол обеденный «Ареш», произведённого компанией ChiedoCover
175 290
Оптовая цена

Стол обеденный «Ареш»

35
Настоящее фото товара Барный стул Ре:Вилль, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Барный стул Ре:Вилль

33
Фотография товара Стул барный Беккет букле светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Беккет букле светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
5 390

Стул барный Беккет букле светло-серый

9
  • серый
  • темно-серый
  • терракот
  • бежевый
В наличии 80 шт.

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная V11074-6P Brass от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная V11074-6P Brass, произведённого компанией ChiedoCover
22 69060
55 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная V11074-6P Brass

8
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Лампа настольная Кабби Солитюд, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная Кабби Солитюд, белый, произведённого компанией ChiedoCover
10 89010
11 990 ₽

Лампа настольная Кабби Солитюд, белый

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Лампа настольная Клосет Шагги, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная Клосет Шагги, черный, произведённого компанией ChiedoCover
6 19032
8 990 ₽

Лампа настольная Клосет Шагги, черный

8
  • черный
  • зеленый
  • белый
В наличии 274 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
7 19038
11 590 ₽

Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, золотой

11
В наличии 45 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Деск Страусс, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Деск Страусс, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
5 79018
6 990 ₽

Светильник подвесной Деск Страусс, бежевый

14
  • Светильник подвесной Деск Гингко, голубой
  • Светильник подвесной Деск Гингко, голубой, 1200*450*450
  • зеленый
  • бежевый
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Банистер Лаура, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Банистер Лаура, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
3 69064
9 990 ₽

Светильник подвесной Банистер Лаура, коричневый

15
  • прозрачный
  • коричневый, прозрачный
  • черный
В наличии 141 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Нексус Лессе, розовый, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Нексус Лессе, розовый, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
3 69048
7 090 ₽

Светильник подвесной Нексус Лессе, розовый, зеленый

15
  • зеленый, розовый
  • черный
В наличии 58 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Архивес Шарм, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Архивес Шарм, белый, произведённого компанией ChiedoCover
11 19031
15 990 ₽

Светильник подвесной Архивес Шарм, белый

13
В наличии 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной Чеис Шегги, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Чеис Шегги, черный, произведённого компанией ChiedoCover
5 09023
6 590 ₽

Светильник подвесной Чеис Шегги, черный

15
В наличии 199 шт.
Распродажа
Фотография товара Спот Канвас Алмеро, от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Канвас Алмеро,, произведённого компанией ChiedoCover
6 09033
8 990 ₽

Спот Канвас Алмеро,

15
В наличии 21 шт.

Товар в корзине

Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный
Светильник подвесной Диджест Шарм, белый, мятный
10 290
14 390 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Кресло Монументал, светло-коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Монументал, светло-коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
20 490

Кресло Монументал, светло-коричневый

14
  • коричневый
  • голубой
  • темно-серый
Распродажа
Фотография товара Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 69032
19 990 ₽Оптовая цена

Банкетка Болейн с ящиком велюр терракотовый

26
В наличии 25 шт.
Фотография товара Стул Вале, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Вале, серый, произведённого компанией ChiedoCover
90 090

Стул Вале, серый

10
Фотография товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная, произведённого компанией ChiedoCover
от58 190
Оптовая цена

Подставка под цветы Apriori V, береза выбеленная

37
  • бежевый
  • черный
  • белый, черный

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности