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Светильник подвесной светодиодный V11092-PL Agato

Артикул: CH-066-929
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник Moderli V11092-PL Agato – это стильное и функциональное решение для современного интерьера. Плафон из фетра с высоким коэффициентом звукопоглощения (NRC = 0,7) помогает снизить уровень шума, создавая комфортную и спокойную атмосферу. Светильник мощностью 12 Вт эффективно освещает площадь до 10 м². Регулируемая высота подвеса позволяет использовать его в разных пространствах, от гостиных до офисов. Материал плафона экологичен, безопасен и огнестоек (класс A/HB), что гарантирует долговечность и надежность. Светильник идеально впишется в минималистичные и современные интерьеры.

Подвесной светильник LED подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина398 мм
  • Глубина306 мм
  • Высота1744 мм
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки325 мм
  • Высота упаковки120 мм
  • Глубина упаковки415 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки1.20 кг

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