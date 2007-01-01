Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — теплота уюта и лаконичность джапанди в одном акценте. Модель с абажуром из терракотовой пряжи напоминает вязаное изделие ручной работы. Мягкий свет, проходящий сквозь узоры, создает в помещении атмосферу уюта и спокойствия — как в скандинавском доме в зимний вечер. Корпус выполнен из черного металла, абажур — из плотной пряжи. Высота регулируется от 45 до 129 см, что позволяет адаптировать светильник под нужную зону. Работает от лампы с цоколем Е27 (до 60 Вт), в комплект не входит. Подходит для натяжных потолков, монтируется на планку. Идеально смотрится в интерьерах в стиле сканди, джапанди и экостиль — особенно в кухне, столовой или уютной зоне гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1290 мм
- Вес0.5 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветоранжевый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки190 мм
- Высота упаковки300 мм
- Вес упаковки0.8 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет