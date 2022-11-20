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Светодиодный торшер Модер Osland LED 36W, черный

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Характеристики товара

Описание

Современный светодиодный торшер. В металлический каркас закрученной формы встроена светодиодная лента общей мощностью 36 Вт. Силиконовая оболочка поверх ленты мягко и равномерно рассеивает свет для комфортного освещения. Металлическое основание диаметром 22 см надежно удерживает всю конструкцию. Высота торшера составляет 120 см, площадь освещения 6 м², отличный вариант дополнительного освещения для гостиной, спальни или детской комнаты.

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Основные характеристики

  • Количество ламп1
  • Световой поток5184 лм
  • Цветчерный

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