Характеристики товара
Описание
Современный светодиодный торшер. В металлический каркас закрученной формы встроена светодиодная лента общей мощностью 36 Вт. Силиконовая оболочка поверх ленты мягко и равномерно рассеивает свет для комфортного освещения. Металлическое основание диаметром 22 см надежно удерживает всю конструкцию. Высота торшера составляет 120 см, площадь освещения 6 м², отличный вариант дополнительного освещения для гостиной, спальни или детской комнаты.
Основные характеристики
- Количество ламп1
- Световой поток5184 лм
- Цветчерный