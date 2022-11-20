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Торшер ST LUCE SL1148.305.01 CODDA - фото 1Торшер ST LUCE SL1148.305.01 CODDA - фото 2Торшер ST LUCE SL1148.305.01 CODDA - фото 3

Торшер ST LUCE SL1148.305.01 CODDA

6 оценок
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Светильник настенный ST LUCE SL1148.301.01 CODDA
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Светильник настенный ST LUCE SL1148.301.01 CODDA

Характеристики товара

Описание

Количество ламп 1

Тип цоколя E27

Мощность лампы 60 Вт.

Общая мощность светильника 60 Вт.

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Основные характеристики

  • Высота1750 мм
  • Ширина300 мм
  • Вес9 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп1
  • Цветбелый, золотой

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