Характеристики товара
Описание
Количество ламп 1
Тип цоколя E27
Мощность лампы 60 Вт.
Общая мощность светильника 60 Вт.
Основные характеристики
- Высота1750 мм
- Ширина300 мм
- Вес9 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Цветбелый, золотой
Количество ламп 1
Тип цоколя E27
Мощность лампы 60 Вт.
Общая мощность светильника 60 Вт.
Торшер Odeon Light Pavia
Торшер Lightstar Sesso
Торшер Ровена
Торшер Аврора с белым абажуром
Торшер Светодиодный Гуффин
Торшер Torony
Торшер Erich
Торшер Erich серебро
Торшер Erich Modern
Торшер Erich Modern серебро
Подсветка Raphael бронза
Светящийся куб Piazza 300 мм
Бра V1231-1W Flora 1*E14*60W
Светодиодный настенный светильник V2701-WL Vivienne LED 26W
Бра с выключателем Фокус, матовый хром
Бра Ориент с выключателем Бронза
Светильник Транай, коричневый