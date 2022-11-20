Характеристики товара
Описание
Торшер из коллекции Mae от итальянского бренда Moderli в классическом стиле. Абажур перетянут нитями кремового цвета для мягкого рассеивания света и создания атмосферы уюта и теплоты. Корпус из качественного металла цвета стали украшен камнем в виде капли, который дополняет витиеватый дизайн. Нежная цветовая гамма светильника поможет украсить любой современный интерьер и подходит для дополнительного освещения спальни, гостиной и гостевой комнаты.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 61*45*44
Вес брутто: 8,500
Объем: 0,121
Основные характеристики
- Высота1585 мм
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветбелый, серебряный