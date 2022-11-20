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Торшер V2500-1F Riccardo 1*E14*60W

11 оценок

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Характеристики товара

Описание

Торшер из коллекции Riccardo от итальянского бренда Moderli. Плафон из полупрозрачной ткани с декорированными краями мягко рассеивает свет и создаёт уютную атмосферу. Корпус и устойчивое основание выполнены из качественного металла, каркас украшают небольшие вставки из хрусталя. Торшер с воздушным и нежным дизайном станет отличным дополнительным источником света для спальни, зала и детской комнаты.

  • Площадь освещения 4 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Тип цоколя E27
  • Мощность лампы 60 Вт.
  • Общая мощность светильника 60 Вт.

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 66*45*44

Вес брутто: 4,400

Объем: 0,131

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Длина400 мм
  • Материалметалл, ткань
  • Цветсерый, серебряный

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