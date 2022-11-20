Характеристики товара
Описание
Торшер из коллекции Riccardo от итальянского бренда Moderli. Плафон из полупрозрачной ткани с декорированными краями мягко рассеивает свет и создаёт уютную атмосферу. Корпус и устойчивое основание выполнены из качественного металла, каркас украшают небольшие вставки из хрусталя. Торшер с воздушным и нежным дизайном станет отличным дополнительным источником света для спальни, зала и детской комнаты.
- Площадь освещения 4 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 60 Вт.
- Общая мощность светильника 60 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 66*45*44
Вес брутто: 4,400
Объем: 0,131
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Длина400 мм
- Материалметалл, ткань
- Цветсерый, серебряный