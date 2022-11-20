Характеристики товара
Описание
Торшер из коллекции Julia в современном стиле. Оригинальный каркас с рельефным плафоном образуют элегантную композицию. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет и создаёт успокаивающую атмосферу. Благодаря устойчивому основанию и отсутствию мелких элементов, торшер отлично подойдёт для детской. Воздушный дизайн светильника украсит любой современный интерьер и послужит отличным дополнительным источником света для спальни, прихожей или гостиной.
- Площадь освещения 3 м2
- Степень защиты IP 20
- Количество ламп 1
- Тип цоколя E27
- Мощность лампы 25 Вт.
- Общая мощность светильника 25 Вт.
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 40,5*32*32,5
Вес брутто: 2,400
Объем: 0,042
Основные характеристики
- Высота1550 мм
- Ширина250 мм
- Длина290 мм
- Диаметр350 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветсерый