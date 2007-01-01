Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Табурет барный Tolix, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Табурет барный Tolix, желтый
13 оценок
2 79060
6 890 ₽
Табурет барный Tolix, желтый - фото 1Табурет барный Tolix, желтый - фото 2Табурет барный Tolix, желтый - фото 3
Распродажа

Табурет барный Tolix, желтый

Артикул: CH-081-594
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина430 мм
  • Глубина430 мм
  • Высота750 мм
  • Материал сиденьяметалл
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Tolix Wood желтый
Фотография товара Стул барный Tolix Wood желтый от компании ChiedoCover.
Следующий Табурет барный Tolix, черный
Фотография товара Табурет барный Tolix, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Металлический табурет Tolix — классика индустриального дизайна, созданная для профессиональной эксплуатации в HoReCa. Он сочетает лаконичную эстетику, безупречную прочность и практичность, которая особенно ценится в барах, кафе и ресторанах с интенсивным потоком гостей.

Табурет выполнен из прочного металла с качественным покрытием, устойчивым к царапинам и влаге. Квадратное сиденье со скруглёнными углами и удобным технологическим отверстием обеспечивает комфорт и простоту перемещения.

Устойчивость конструкции достигается за счёт четырёх металлических ножек, соединённых прочными перекладинами — они также служат подставкой для ног. Пластиковые накладки на концах защищают пол и уменьшают шум при перемещении.

Этот табурет станет функциональным акцентом любого интерьера — от лофта до минимализма. Его лёгкий вес и штабелируемость позволяют оптимизировать пространство, а современный вид подчёркивает профессиональный стиль вашего заведения.

Tolix — проверенный временем выбор HoReCa. Изделие отвечает требованиям коммерческого использования: надёжное, устойчивое, простое в уходе и долговечное. Инвестиция, которая работает на ваш бизнес каждый день.

• Непревзойденная прочность: Металлическая конструкция выдержит любую нагрузку и обеспечит долгий срок службы.
• Стильный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст запоминающуюся атмосферу.
• Универсальность: Подходит для различных типов заведений – от баров и кофеен до ресторанов и лаунж-зон.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений.
• Долгосрочная инвестиция: Вы забудете о частой замене мебели, экономя время и деньги.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

