Характеристики товара
Описание
Металлический табурет Tolix — классика индустриального дизайна, созданная для профессиональной эксплуатации в HoReCa. Он сочетает лаконичную эстетику, безупречную прочность и практичность, которая особенно ценится в барах, кафе и ресторанах с интенсивным потоком гостей.
Табурет выполнен из прочного металла с качественным покрытием, устойчивым к царапинам и влаге. Квадратное сиденье со скруглёнными углами и удобным технологическим отверстием обеспечивает комфорт и простоту перемещения.
Устойчивость конструкции достигается за счёт четырёх металлических ножек, соединённых прочными перекладинами — они также служат подставкой для ног. Пластиковые накладки на концах защищают пол и уменьшают шум при перемещении.
Этот табурет станет функциональным акцентом любого интерьера — от лофта до минимализма. Его лёгкий вес и штабелируемость позволяют оптимизировать пространство, а современный вид подчёркивает профессиональный стиль вашего заведения.
Tolix — проверенный временем выбор HoReCa. Изделие отвечает требованиям коммерческого использования: надёжное, устойчивое, простое в уходе и долговечное. Инвестиция, которая работает на ваш бизнес каждый день.
• Непревзойденная прочность: Металлическая конструкция выдержит любую нагрузку и обеспечит долгий срок службы.
• Стильный дизайн: Подчеркнет индивидуальность вашего заведения и создаст запоминающуюся атмосферу.
• Универсальность: Подходит для различных типов заведений – от баров и кофеен до ресторанов и лаунж-зон.
• Легкость в уходе: Металлические поверхности легко очищаются от загрязнений.
• Долгосрочная инвестиция: Вы забудете о частой замене мебели, экономя время и деньги.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина430 мм
- Глубина430 мм
- Высота750 мм
- Материал сиденьяметалл
- Материал каркасаметалл
- Цветжелтый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет