Табурет Tolix, светло-голубой

7 оценок

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Табурет Tolix, светло-голубой

4.4
6 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Табурет Tolix, желтый
Табурет Tolix, желтый
Следующий Табурет Tolix, оранжевый
Табурет Tolix, желтый

Характеристики товара

Описание

Возможна покраска по RAL

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес2.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл
  • Цветголубой

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