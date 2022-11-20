Возможна покраска по RAL
Стул Бабел, белый с белой вставкой
Стол Лофт 14
Столик барный БМА24
Скатерть Pryanosti габардин
Подстолье 1042EM
Диван пластиковый с подушками Komodo 3, белый/ лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка лед
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка джунгли
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса антрацит, обивка синяя
Табурет Tolix, черный
Табурет Лофт, черный каркас, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, бежевая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, белая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, коричневая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, красная экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, серая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, шоколад экокожа
Табурет Лофт, черный каркас, бежевая экокожа