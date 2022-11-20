Табурет Tolix, оранжевый

15 оценок

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Табурет Tolix, оранжевый

4.3
6 990 ₽
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Предыдущий товар в категории Табурет Tolix, светло-голубой
Табурет Tolix, светло-голубой
Следующий Табурет Tolix, черный
Табурет Tolix, светло-голубой

Характеристики товара

Описание

Возможна покраска по RAL

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Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Ширина330 мм
  • Глубина330 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Вес2.9 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяметалл
  • Цветоранжевый

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