Возможна покраска по RAL
Стул обеденный Шанель коричневый
Барный стол Хайткросс
Скатерть Lashonda рогожка
Стул пластиковый Cross, белый
Табурет Лофт-11 Н, старинный орех
Диван пластиковый с подушками Komodo 2, цвет каркаса тортора, обивка авокадо
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, белый/ темно-серый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый/ светло-коричневый
Диван пластиковый с подушками Mykonos XL, бежевый
Табурет Лофт, черный каркас, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, бежевая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, белая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, дерево
Табурет Лофт, каркас хром, коричневая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, красная экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, серая экокожа
Табурет Лофт, каркас хром, шоколад экокожа
Табурет Лофт, черный каркас, бежевая экокожа
Табурет Лофт, черный каркас, белая экокожа