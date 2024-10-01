Характеристики товара
Описание
Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 110л.и 110л. для сбора грязного белья. Крепление для мешка имеет дополнительное усиление. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из нержавеющей листовой стали. Верхняя полка имеет глубокий борт 10см. Длина полки 70см, расстояние между полками,35см. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1030 мм
- Ширина550 мм
- Высота1100 мм
- Вес20 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья110 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3