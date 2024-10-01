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Тележка-стеллаж Villefranche-sur-Mer для перевозки и хранения белья с дверцей - фото 1Тележка-стеллаж Villefranche-sur-Mer для перевозки и хранения белья с дверцей - фото 2

Тележка-стеллаж Villefranche-sur-Mer для перевозки и хранения белья с дверцей

Артикул: CH-067-010
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стеллаж с двумя дверцами и откидной средней полкой выполнен из стальной трубы и полимерной порошковой окраской высокого качества. Верхняя дверца открывается вправо, нижняя дверца вправо, полка откидывается вверх. Стеллаж установлен на четыре колеса диаметром 160 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина720 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота1600 мм
  • Вес25 кг
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.70 м3

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