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Тележка для прачечной из нержавейки, сетка - фото 1Тележка для прачечной из нержавейки, сетка - фото 2

Тележка для прачечной из нержавейки, сетка

Артикул: CH-067-109
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для прачечной из нержавейки на 240л. Размер: у основания 83 х 62 см., у верха 92х66 см. Высота 800 мм. Дно и стенки тележки имеют заполнение в виде сетки ячейкой 50х50 мм.прутком толщиной 4мм. Колеса поворотные, серая резина. Возможна установка мощных колес для катания по улице.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина830/920 мм
  • Ширина620/660 мм
  • Высота800 мм
  • Вес14 кг
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья240 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.35 м3

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