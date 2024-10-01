Характеристики товара
Описание
Тележка для прачечной из нержавейки на 240л. Размер: у основания 83 х 62 см., у верха 92х66 см. Высота 800 мм. Дно и стенки тележки имеют заполнение в виде сетки ячейкой 50х50 мм.прутком толщиной 4мм. Колеса поворотные, серая резина. Возможна установка мощных колес для катания по улице.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина830/920 мм
- Ширина620/660 мм
- Высота800 мм
- Вес14 кг
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Короб для белья240 л
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.35 м3