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Тележка для прачечной из нержавейки White - фото 1

Тележка для прачечной из нержавейки White

Артикул: CH-022-320
30 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 300л. Корпус нержавеющая сталь. Грузоподъемность 150кг. Мешок из водонепроницаемой ткани. Крепление на липучках, заклепках и стропах. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.


Загрузочная масса сухого белья, кг 40
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 150
Масса, кг, не более 15
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 900
ширина 550
высота 950

Размер 55х90х95(В)
объем товара (м3) 0.5
вес, кг. 15

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина900 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота950 мм
  • Вес15 кг
  • Допустимая нагрузка150 кг
  • Цветбежевый

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