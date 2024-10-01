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Тележка Baltic для горничной, синий мешок - фото 1Тележка Baltic для горничной, синий мешок - фото 2

Тележка Baltic для горничной, синий мешок

Артикул: CH-066-689
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками , мешком из высокопрочного нейлона 120 л на кронштейне.

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 45см, расстояние между полками,35см. Мешок 120л из синтетической. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Полка для пылесоса или швабры с ведром. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1050 мм
  • Ширина510 мм
  • Высота1120 мм
  • Вес20 кг
  • Материалметалл, Нейлон
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

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