Характеристики товара
Описание
Гостиничная тележка используются для одновременного проведения всех работ по обслуживанию номерного фонда в гостиницах, отелях, домах отдыха, санаториях, палат в больничных комплексах, госпиталях. Модель тележки комплектуется тремя сетчатыми полками , мешком из высокопрочного нейлона 120 л на кронштейне.
Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 45см, расстояние между полками,35см. Мешок 120л из синтетической. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Полка для пылесоса или швабры с ведром. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1050 мм
- Ширина510 мм
- Высота1120 мм
- Вес20 кг
- Материалметалл, Нейлон
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3