Товар в корзине. Перейти
Тележка для грязного белья Laundry - фото 1

Тележка для грязного белья Laundry

Артикул: CH-022-306
30 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для сбора грязного белья Scarlett
Фотография товара Тележка для сбора грязного белья Scarlett от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Rickon
Фотография товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Rickon от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 400л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 400
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 30
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 1000
ширина 600
высота 950

Размер60х100х95(В)
объем товара (м3)0.6
вес, кг.20

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота950 мм
  • Вес20 кг
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для уборки , произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для уборки

46
Настоящее фото товара Тележка для горничной Green Hotel 902, произведённого компанией ChiedoCover
97 790
Оптовая цена

Тележка для горничной Green Hotel 902

37
Фотография товара Тележка транспортировочная ТТ-2 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка транспортировочная ТТ-2, произведённого компанией ChiedoCover
от15 590

Тележка транспортировочная ТТ-2

8
New
Фотография товара тележка Merida для перевозки чистого белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара тележка Merida для перевозки чистого белья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

тележка Merida для перевозки чистого белья

5
New
Фотография товара Тележка Athens для горничных, универсальная с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Athens для горничных, универсальная с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка Athens для горничных, универсальная с полками из МДФ

7
New
Фотография товара Тележка для горничных Престиж от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных Престиж, произведённого компанией ChiedoCover
от55 090
Оптовая цена

Тележка для горничных Престиж

10
New
Настоящее фото товара Тележка для уборки Afon, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка для уборки Afon

7
New
Настоящее фото товара Тележка Roy, произведённого компанией ChiedoCover
17 890
Оптовая цена

Тележка Roy

14
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Hotel, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка для меню Hotel

14
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Cart, произведённого компанией ChiedoCover
25 690
Оптовая цена

Тележка для меню Cart

8

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул YOHAN Светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул YOHAN Светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул YOHAN Светло-серый

14
В наличии 73 шт.
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

80
Распродажа
Фотография товара Стул Лион Страйпс велюр кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29056
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Лион Страйпс велюр кремовый

63
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Сохо экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сохо экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Сохо экокожа серый

60
Фотография товара Стул Падуя от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Падуя, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
Оптовая цена

Стул Падуя

8
Фотография товара Стул Capri, синий, черный каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Capri, синий, черный каркас, произведённого компанией ChiedoCover
3 390
Оптовая цена

Стул Capri, синий, черный каркас

65
Распродажа
Фотография товара Стул Бастер, стальной каркас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Бастер, стальной каркас, произведённого компанией ChiedoCover
от2 79010
3 090 ₽

Стул Бастер, стальной каркас

82
Фотография товара Стул деревянный Эмилин вишня от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Эмилин вишня, произведённого компанией ChiedoCover
от11 990
Оптовая цена

Стул деревянный Эмилин вишня

43
В наличии 5 шт.
Фотография товара Стул хром, бежевая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул хром, бежевая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
3 490
Оптовая цена

Стул хром, бежевая кожа

143
Фотография товара Стул Лакнау, оранжевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лакнау, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
4 890
Оптовая цена

Стул Лакнау, оранжевый

127
В наличии 1 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для прачечной Elle, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Тележка для прачечной Elle

31
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan, произведённого компанией ChiedoCover
от22 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки, Rowan

39
Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья , произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка для сбора грязного белья

31
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Dark Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Dark Blue

33
New
Настоящее фото товара Тележка Frankfurt разборная для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка Frankfurt разборная для горничной, синий мешок

9
New
Настоящее фото товара Вставка в тележку для аксессуаров, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
Оптовая цена

Вставка в тележку для аксессуаров

9
New
Фотография товара Тележка Biarritz для белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Biarritz для белья, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Тележка Biarritz для белья

10
New
Фотография товара Тележка Deauville для белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Deauville для белья, произведённого компанией ChiedoCover
от15 990
Оптовая цена

Тележка Deauville для белья

8
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Sofi, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Sofi

8
New
Настоящее фото товара Тележка - стол для прачечной Liam, произведённого компанией ChiedoCover
от18 690
Оптовая цена

Тележка - стол для прачечной Liam

7

Товар в корзине

Тележка для грязного белья Laundry
Тележка для грязного белья Laundry
от 14 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул YOHAN Светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул YOHAN Светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 490
Оптовая цена

Стул YOHAN Светло-серый

14
В наличии 73 шт.
Фотография товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ) от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ), произведённого компанией ChiedoCover
от7 190
Оптовая цена

Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ С КРЮЧКОМ ДЛЯ СЦЕПКИ)

80
Распродажа
Фотография товара Стул Лион Страйпс велюр кремовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лион Страйпс велюр кремовый, произведённого компанией ChiedoCover
от5 29056
11 990 ₽Оптовая цена

Стул Лион Страйпс велюр кремовый

63
В пути 100 шт.
Фотография товара Стул Сохо экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сохо экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Сохо экокожа серый

60