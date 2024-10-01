Характеристики товара
Описание
Тележка для сбора грязного белья с мешком на 400л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 400
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 30
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 1000
ширина 600
высота 950
Размер60х100х95(В)
объем товара (м3)0.6
вес, кг.20
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1000 мм
- Ширина600 мм
- Высота950 мм
- Вес20 кг
- Цветчерный