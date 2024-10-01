Товар в корзине. Перейти
Тележка для сбора грязного белья - фото 1

Тележка для сбора грязного белья

Артикул: CH-022-304
31 оценка
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для сбора грязного белья Cameron
Фотография товара Тележка для сбора грязного белья Cameron от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для сбора грязного белья Scarlett
Фотография товара Тележка для сбора грязного белья Scarlett от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для сбора грязного белья с мешком на 360л. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Загрузочная масса сухого белья, кг 30
Объем, л 360
Максимальная грузоподъемность, кг 80
Масса, кг, не более 30
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 1000
ширина 600
высота 950

Размер60х120х95(В)
объем товара (м3)0.6
вес, кг.30

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1200 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота950 мм
  • Вес30 кг
  • Цветсиний

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Garcia, произведённого компанией ChiedoCover
от13 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Garcia

31
Фотография товара Тележка White sea для горничных, универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка White sea для горничных, универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка White sea для горничных, универсальная

14
New
Фотография товара Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от13 990
Оптовая цена

Тележка Sydney разборная для горничной, бордовый мешок

5
New
Фотография товара Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890
Оптовая цена

Тележка Alexandria для сбора грязного белья и усиленными колесами

15
New
Фотография товара Тележка Biarritz для белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Biarritz для белья, произведённого компанией ChiedoCover
от15 190
Оптовая цена

Тележка Biarritz для белья

10
New
Фотография товара Тележка Kabur для грязного белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Kabur для грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Тележка Kabur для грязного белья

15
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки

10
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Helper, произведённого компанией ChiedoCover
37 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Helper

14
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage, произведённого компанией ChiedoCover
27 690
Оптовая цена

Тележка серия «Винтаж» сервировочная Vintage

9
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Luna, произведённого компанией ChiedoCover
от32 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Luna

6

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Копенгаген темно-серая экокожа ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул Копенгаген темно-серая экокожа ножки под темное дерево

65
Фотография товара Стул PISTIL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PISTIL , произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул PISTIL

15
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

94
Фотография товара Стул Норман велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норман велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Норман велюр бежевый

57
Фотография товара Стул Норман велюр пыльно-синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норман велюр пыльно-синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
Оптовая цена

Стул Норман велюр пыльно-синий

79
New
Фотография товара Кресло лаунж Rooney, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло лаунж Rooney, серый, произведённого компанией ChiedoCover
15 990
Оптовая цена

Кресло лаунж Rooney, серый

9
В наличии 37 шт.
Фотография товара Стул Годфри обеденный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Годфри обеденный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стул Годфри обеденный, черный

12
Фотография товара Стул пластиковый, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый, черный, красный

40
Фотография товара Стул Текс, светло-серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Текс, светло-серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Текс, светло-серый

148
Фотография товара Стул Лофт-17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Blue, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Blue

45
Настоящее фото товара Тележка для прачечной Elle, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Тележка для прачечной Elle

31
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Nick, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Nick

50
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Rickon, произведённого компанией ChiedoCover
от22 690
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Rickon

46
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Martin, произведённого компанией ChiedoCover
от37 190
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Martin

37
New
Фотография товара Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка Convolk разборная для горничной, синий мешок

10
New
Настоящее фото товара Тележка для уборки Afon, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка для уборки Afon

7
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Samuel от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Samuel, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Samuel

9
New
Фотография товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Bloom от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной с пластиковым баком Bloom, произведённого компанией ChiedoCover
от23 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной с пластиковым баком Bloom

8
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» с 3-мя полками, произведённого компанией ChiedoCover
26 190
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» с 3-мя полками

10

Товар в корзине

Тележка для сбора грязного белья
Тележка для сбора грязного белья
от 16 090
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Стул Копенгаген темно-серая экокожа ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 090
Оптовая цена

Стул Копенгаген темно-серая экокожа ножки под темное дерево

65
Фотография товара Стул PISTIL от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул PISTIL , произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул PISTIL

15
В наличии 50 шт.
Настоящее фото товара Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от8 690
Оптовая цена

Стул Париж желтая ткань с вертикальной прострочкой (снаружи и внутри) ножки под темное дерево

94
Фотография товара Стул Норман велюр бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Норман велюр бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 990
Оптовая цена

Стул Норман велюр бежевый

57