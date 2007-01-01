Характеристики товара
Описание
Классический дизайн в сочетании с декоративными швами. Выполнен из материалов премиум-класса. Сиденье и спинка, отлитые как единое целое. Подойдет для дома, офиса, ресторана.
Высота ножек:46 см.
Материал ножек:металл;
Материал основания:фанера;
Обивка:Искуственная кожа;
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина670 мм
- Глубина610 мм
- Высота790 мм
- Ширина сиденья430 мм
- Глубина сиденья450 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес8.75 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветоранжевый, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет