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Настоящее фото товара Стул Бордонс, светло-коричневая экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Бордонс, светло-коричневая экокожа
9 оценок
от 29 690
Стул Бордонс, светло-коричневая экокожа - фото 1Стул Бордонс, светло-коричневая экокожа - фото 2Стул Бордонс, светло-коричневая экокожа - фото 3Стул Бордонс, светло-коричневая экокожа - фото 4Стул Бордонс, светло-коричневая экокожа - фото 5

Стул Бордонс, светло-коричневая экокожа

Артикул: CH-089-368
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина670 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья430 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Классический дизайн в сочетании с декоративными швами. Выполнен из материалов премиум-класса. Сиденье и спинка, отлитые как единое целое. Подойдет для дома, офиса, ресторана.

Высота ножек:46 см.

Материал ножек:металл;

Материал основания:фанера;

Обивка:Искуственная кожа;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина670 мм
  • Глубина610 мм
  • Высота790 мм
  • Ширина сиденья430 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес8.75 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветоранжевый, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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