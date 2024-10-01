Товар в корзине. Перейти
Тележка Java для горничных универсальная - фото 1Тележка Java для горничных универсальная - фото 2Тележка Java для горничных универсальная - фото 3

Тележка Java для горничных универсальная

Артикул: CH-066-691
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для развоза чистого белья, мешок для сбора грязного белья, корзинки для моющих средств и полка для ведер. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 50см, расстояние между полками,35см. Мешок 110л из синтетической ткани василькового или бордового цветов. Мешок имеет крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Корзины имеют размер 30х50 см., ячейки размером 2,5х2,5 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1030 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1100 мм
  • Вес15 кг
  • Материалметалл, Нейлон
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.50 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья David, произведённого компанией ChiedoCover
от10 890
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья David

33
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Logan, произведённого компанией ChiedoCover
от13 690
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Logan

45
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной Via, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной Via

47
Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья Scarlett, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка для сбора грязного белья Scarlett

36
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Straight, произведённого компанией ChiedoCover
от21 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Straight

30
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Thompson, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Thompson

37
New
Настоящее фото товара Тележка Hurghada для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Тележка Hurghada для сбора грязного белья

12
New
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Mikey, произведённого компанией ChiedoCover
от23 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Mikey

9
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Reliable, произведённого компанией ChiedoCover
43 290
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Reliable

8
New
Фотография товара Тележка - вешало для прачечной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка - вешало для прачечной, произведённого компанией ChiedoCover
от24 190
Оптовая цена

Тележка - вешало для прачечной

6

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, хром

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Gabana, шенилл VIOLA, каркас сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabana, шенилл VIOLA, каркас сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стул Gabana, шенилл VIOLA, каркас сталь

10
Фотография товара Стул Годфри обеденный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Годфри обеденный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стул Годфри обеденный, бежевый

6
Фотография товара Стул Bascor, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, графит

11
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49014
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр серый

92
В наличии 227 шт.
New
Фотография товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул Elegans, бежевый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Дизайнерский стул Elegans, бежевый, золото

10
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Венера велюр сине-зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Венера велюр сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99028
13 690 ₽Оптовая цена

Стул Венера велюр сине-зеленый

100
Фотография товара Кресло Manon от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кресло Manon, произведённого компанией ChiedoCover
от70 890
Оптовая цена

Кресло Manon

37
Фотография товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Луиджи орех / шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Стул деревянный Луиджи орех / шоколад

31
В наличии 30 шт.
Фотография товара Стул Годфри обеденный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Годфри обеденный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стул Годфри обеденный, черный

12

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 890B, произведённого компанией ChiedoCover
105 790
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 890B

50
Настоящее фото товара Тележка для горничных Klara, произведённого компанией ChiedoCover
от54 090
Оптовая цена

Тележка для горничных Klara

32
Распродажа
Фотография товара Тележка разборная для горничной Layla от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной Layla, произведённого компанией ChiedoCover
от13 99018
16 990 ₽Оптовая цена

Тележка разборная для горничной Layla

38
Настоящее фото товара Тележка для грязного белья Laundry, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Тележка для грязного белья Laundry

30
Настоящее фото товара Тележка для белья Mason, произведённого компанией ChiedoCover
от16 890
Оптовая цена

Тележка для белья Mason

32
New
Фотография товара Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки

8
New
Фотография товара Тележка для горничных базовая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных базовая, произведённого компанией ChiedoCover
от47 890
Оптовая цена

Тележка для горничных базовая

12
New
Настоящее фото товара Тележка из нержавейки Grid, произведённого компанией ChiedoCover
47 290
Оптовая цена

Тележка из нержавейки Grid

5
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Lucas от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Lucas, произведённого компанией ChiedoCover
от19 890
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Lucas

5
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» с 3-мя полками Dark, произведённого компанией ChiedoCover
25 190
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» с 3-мя полками Dark

6

Товар в корзине

Тележка Java для горничных универсальная
Тележка Java для горничных универсальная
от 12 890
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Дизайнерский стул FIT, латте, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дизайнерский стул FIT, латте, хром, произведённого компанией ChiedoCover
13 990
Оптовая цена

Дизайнерский стул FIT, латте, хром

13
В наличии 10 шт.
Фотография товара Стул Gabana, шенилл VIOLA, каркас сталь от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Gabana, шенилл VIOLA, каркас сталь, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790

Стул Gabana, шенилл VIOLA, каркас сталь

10
Фотография товара Стул Годфри обеденный, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Годфри обеденный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от25 290

Стул Годфри обеденный, бежевый

6
Фотография товара Стул Bascor, графит от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Bascor, графит, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена

Стул Bascor, графит

11