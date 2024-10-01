Характеристики товара
Описание
Тележка для развоза чистого белья, мешки для сбора грязного белья. Тележка изготовлена из металлической мебельной трубы с полимерным покрытием. Длина полки 50см, расстояние между полками,35см. Мешки 110л из синтетической ткани василькового цвета. Мешки имеют крышку, крепится с помощью клапанов на липучках, заклепок и стропы на полукольцах. Средняя часть закрыта шторками из синтетической ткани со всех сторон, лицевая сторона открыта. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1030 мм
- Ширина550 мм
- Высота1100 мм
- Вес15 кг
- Материалметалл, ткань
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.50 м3