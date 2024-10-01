Товар в корзине. Перейти
Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки - фото 1Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки - фото 2Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки - фото 3

Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки

Артикул: CH-066-803
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 905
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 905 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus
Фотография товара Тележка для горничной MagicArt 262 W, Safety Plus от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для горничных из нержавейки с полками для развоза чистого белья и мешком на 110 л. для сбора грязного белья. Каркас тележки изготовлен из зеркальной нержавеющей трубы. Полки изготовлены из нержавеющей листовой стали имеют борт 2 см. Полка для ведер. Размер полки 50х50 см. Колеса все поворотные, серая резина не оставляет следов на полу, одно колесо с тормозом. Тележка полностью сварная.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина880 мм
  • Ширина550 мм
  • Высота1300 мм
  • Вес16 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Короб для белья110 л

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.40 м3

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Than, произведённого компанией ChiedoCover
от9 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Than

35
Фотография товара Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety, произведённого компанией ChiedoCover
96 490
Оптовая цена

Тележка для горничной Magic Hotel 840 Safety

41
Распродажа
Фотография товара Тележка для горничных Гестия от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для горничных Гестия, произведённого компанией ChiedoCover
от28 39013
32 390 ₽Оптовая цена

Тележка для горничных Гестия

49
New
Фотография товара Тележка Havalli для горничных универсальная с полками из МДФ от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Havalli для горничных универсальная с полками из МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от20 290
Оптовая цена

Тележка Havalli для горничных универсальная с полками из МДФ

5
New
Настоящее фото товара Тележка Hurghada для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от10 990
Оптовая цена

Тележка Hurghada для сбора грязного белья

12
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Hoss, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Hoss

12
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева Avery, произведённого компанией ChiedoCover
38 690
Оптовая цена

Тележка из дерева Avery

9
New
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Mover, произведённого компанией ChiedoCover
40 590
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Mover

7
New
Настоящее фото товара Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic, произведённого компанией ChiedoCover
20 290
Оптовая цена

Тележка серия «Старинный замок» сервировочная Magic

14
New
Настоящее фото товара Тележка для меню Guest, произведённого компанией ChiedoCover
24 390
Оптовая цена

Тележка для меню Guest

15

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый, черный, красный

40
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99022
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39
Распродажа
Фотография товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт. от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от21 99053
45 990 ₽Оптовая цена

Стул вращающийся Mans серый 2 шт.

86
Фотография товара Стул BRONX Капучино от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул BRONX Капучино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 990
Оптовая цена

Стул BRONX Капучино

10
В пути 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Beetle коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Beetle коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99038
14 290 ₽Оптовая цена

Стул Beetle коричневый

52
В наличии 30 шт.
New
Фотография товара Стул барный Vault, экокожа, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Vault, экокожа, серый, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Стул барный Vault, экокожа, серый

5
В наличии 99 шт.
Фотография товара Стул DIANA TRF, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул DIANA TRF, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от11 790
Оптовая цена

Стул DIANA TRF, серый

10
Фотография товара Стул Лоренс велюр карамель от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лоренс велюр карамель, произведённого компанией ChiedoCover
от6 256
Оптовая цена

Стул Лоренс велюр карамель

75
Фотография товара Стул Версаль велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Версаль велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от8 490
Оптовая цена

Стул Версаль велюр серый

83
В наличии 89 шт.

Другие товары из раздела тележки для горничных

Распродажа
Настоящее фото товара Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая, произведённого компанией ChiedoCover
от23 29021
29 390 ₽Оптовая цена

Тележка для горничных с полками из МДФ и 2-мя мешками на 110л светлая

47
Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Luca, произведённого компанией ChiedoCover
от16 090
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Luca

36
Настоящее фото товара Тележка для горничных из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от48 990
Оптовая цена

Тележка для горничных из нержавейки

34
Настоящее фото товара Тележка для грязного белья Laundry, произведённого компанией ChiedoCover
от14 790
Оптовая цена

Тележка для грязного белья Laundry

30
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Thompson, произведённого компанией ChiedoCover
от30 990
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Thompson

37
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Skylar, произведённого компанией ChiedoCover
от30 590
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Skylar

42
NewРаспродажа
Фотография товара Тележка Azov для горничных универсальная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Azov для горничных универсальная, произведённого компанией ChiedoCover
от12 29023
15 890 ₽Оптовая цена

Тележка Azov для горничных универсальная

12
New
Настоящее фото товара Тележка Taba для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от13 190
Оптовая цена

Тележка Taba для сбора грязного белья

8
New
Настоящее фото товара Тележка для уборки и сбора листьев Enhance, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Тележка для уборки и сбора листьев Enhance

13
New
Фотография товара Тележка для прачечной из нержавейки Drew от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Drew, произведённого компанией ChiedoCover
от19 090
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Drew

13

Товар в корзине

Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки
Тележка San Miguel de Allende для горничных из нержавейки
от 28 690
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул прозрачный X-Treme S зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от16 790
Оптовая цена

Стул прозрачный X-Treme S зеленый

99
В наличии 4 шт.
Фотография товара Стул пластиковый, черный, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890
Оптовая цена

Стул пластиковый, черный, красный

40
Распродажа
Фотография товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New, пластиковый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99022
5 090 ₽Оптовая цена

Стул Наполеон New, пластиковый, белый

39
Распродажа
Фотография товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт. от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул вращающийся Mans серый 2 шт., произведённого компанией ChiedoCover
от21 99053
45 990 ₽Оптовая цена

Стул вращающийся Mans серый 2 шт.

86